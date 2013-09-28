"Шахтер" не смог обыграть "Металлург" в матче УПЛ
20:25, 28 сентября 2013Спорт
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В донецком дерби была зафиксирована сенсационная ничья
В Донецке завершился матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором местный "Металлург" сумел сыграть вничью с "Шахтером" - 2:2.
Этот результат пока является главной неожиданностью тура.
В эти минуты также проходит центральный матч тура "Днепр" (Днепропетровск) - "Черноморец" (Одесса). Следите за игрой благодаря онлайн-трансляции УНИАН.
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