«Донбасс» выиграл у «Югры» в чемпионате КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, соперником украинского клуба был коллектив, находящийся на 8-м месте в турнирной таблице Восточного дивизиона.

Игра с «Югрой» стала ровной и очень напряженной для обеих команд. На протяжении двух периодов команды не могли забросить шайбы.

Судьба матча решилась в начале третьей- 20-минутки. Счет открыл Кдлэй Уилсон. Максим Якуценя перехватил шайбу на синей линии свой зоны, буквально обокрав защитника, убежал по правому борту, вошел в зону и отдал в центр на Уислона. Тот, в свою очередь, прошел с шайбой ближе к воротам и бросил мимо вратаря.

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А спустя 7 минут уже Максим Якуценя удвоил преимущество «Донбасса». Он добил шайбу после массированной атаки с участием Евгения Дадонова и Яниса Бартулиса.

Таким образом, теперь на счету украинского клуба 16 очков в 10 матчах и он занимает 6-е место в турнирной таблице.

Следующую игру дончане проведут 30 сентября на своей площадке против омского «Авангарда».