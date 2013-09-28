«Донбасс» выиграл у «Югры» в чемпионате КХЛ
Донецкий «Донбасс» выиграл матч 10-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги у «Югры» из Ханты-Мансийска со счетом 2:0.
Как сообщает корреспондент УНИАН, соперником украинского клуба был коллектив, находящийся на 8-м месте в турнирной таблице Восточного дивизиона.
Игра с «Югрой» стала ровной и очень напряженной для обеих команд. На протяжении двух периодов команды не могли забросить шайбы.
Судьба матча решилась в начале третьей- 20-минутки. Счет открыл Кдлэй Уилсон. Максим Якуценя перехватил шайбу на синей линии свой зоны, буквально обокрав защитника, убежал по правому борту, вошел в зону и отдал в центр на Уислона. Тот, в свою очередь, прошел с шайбой ближе к воротам и бросил мимо вратаря.
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А спустя 7 минут уже Максим Якуценя удвоил преимущество «Донбасса». Он добил шайбу после массированной атаки с участием Евгения Дадонова и Яниса Бартулиса.
Таким образом, теперь на счету украинского клуба 16 очков в 10 матчах и он занимает 6-е место в турнирной таблице.
Следующую игру дончане проведут 30 сентября на своей площадке против омского «Авангарда».