"Днепр" - "Черноморец" - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит центральный матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" примет одесский "Черноморец".

В этом матче встречаются команды, занимающие второе и третье места в турнирной таблице. В нынешнем чемпионате оба коллектива удачно стартовали, набрав в 10 матчах по 23 очка. Это им позволило, в частности, опередить донецкий "Шахтер", который ныне имеет 22 балла и занимает четвертое место в таблице. Лидирует на данный момент харьковский "Металлист" - 26 баллов.

Фаворитом игры считается днепропетровская команда. На ставках букмекерских контор победа хозяев оценивается с коэффициентом 1,63 к 1, ничья - 3,8 к 1, победа "Черноморца" - 6,4 к 1.

Предлагаем Вашему вниманию онлайн-трансляцию игры.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

«Днепр»: 71. Бойко Денис, 3. Мазух Ондржей, 5. Мандзюк Виталий, 6. Канкава Джаба, 9. Калинич Никола, 10. Коноплянка Евгений, 14. Чеберячко Евгений, 17. Стринич Иван, 20. Гама Бруно, 29. Ротань Руслан, 99. Матеус. Запасные: 16. Лаштувка Ян, 4. Кравченко Сергей, 7. Кулаков Денис, 11. Селезнев Евгений, 18. Зозуля Роман, 28. Шахов Евгений, 44. Федецкий Артем. Главный тренер: Рамос Хуанде.

«Черноморец»: 12. Безотосный Дмитрий, 4. Бергер Маркус, 7. Приемов Владимир, 8. Ковальчук Кирилл, 10. Гай Алексей, 19. Бакай Элис, 23. Джедже Франк, 29. Фонтанелло Пабло, 42. Зубейко Евгений, 55. Сантана Андерсон, 69. Антонов Алексей. Запасные: 44. Паст Евгений, 2. Ковальчук Петр, 6. Леонардо Де Матос, 11. Бобко Иван, 18. Самодин Сергей, 32. Вангели Кристи, 88. Валеев Ринар. Главный тренер: Григорчук Роман.

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов).

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Одесситы развели мяч с центра поля, дошли до лицевой линии "Днепра", но нарушили правила.

2. Удар с убойной дистанции Бакая Элиса заблокировал Мандзюк.

3. "Черноморец" начал матч куда активнее хозяев поля.

5. Стринич прерывает очередную опасную атаку одесситов - мяч в ауте.

7. "Днепр" атакует, удар Коноплянки - выше ворот.

9. Матеус прошел через все поле, обыграв по дороге двух защитников "Черноморца" - удар парировал вратарь.

11. Джедже опасно простреливав вдоль ворот "Днепра" - Бакай ударил выше ворот.

13. Матеус выходил на опасную позицию, на пас партнера оказался неточным - Безотосный забрал мяч.

15. Команды резко сбавили темп после бурного начала. Идет позиционная игра в центре поля.

17. Пока суть да дело отмечу, что вчера дублирующие составы команд сыграли вничью - 1:1.

19. Ротань пробил штрафной с дальней дистанции, но Безотосный на высоте.

20. Тут же Коноплянка пытался обострить ситуацию нестандартным пасом, но вратарь одесситов и здесь был начеку.

21. В Днепропетровске очень мало зрителей. Тем более для такого матча. Странно...

22. Безотосный вновь ликвидирует угрозу у своих ворот. "Днепр" перехватил инициативу.

24. Стринич опасно простреливал с фланга, но защитники "Черноморца" заблокировали мяч.

25. Одна из немногих в последние минуты атак одесситов - Бакай пробил чересчур сильно и крайне неточно.

26. Опаснейший удар Калинича из-за штрафной - мяч проходит над перекладиной.

27. В ответной атаке опасно бьет Антонов - Бойко не сразу забирает мяч.

29. Ротань опасно пробил штрафной - мяч пролетел рядом со штангой.

31. Судья останавливает игру - травма у Антонова. Тревожно, ведь это ключевой игрок одесситов.

33. Днепропетровцы нарушают правила в атаке, А было потенциально очень опасно.

36. "Днепр" позиционно атакует, но не более того. Опасных моментов практически нет.

38. Ротань опасно нарушил правила. Арбитр пока ограничился воспитательной беседой.

40. Днепропетровцы по-прежнему владеют инициативой, но "Черноморец" активно защищается.

42. Первое предупреждение - Бакай. После серии мелких фолов со стороны обеих команд именно его фол больше всего разозлил арбитра.

43. Ротань с 11 метров опасно головой переправлял мяч в ворота - выше.

45. ГООООООООЛ 1:0, "Днепр"!

45. После серии взаимных ошибок Матеус подхватил мяч, прошел по флангу и отдал Калиничу, который пробил под ногой вратаря.

45+1. ПЕРЕРЫВ

Первый тайм подтвердил прогнозы букмекеров - "Днепр" сильнее "Черноморца". Вместе с тем, нельзя сказать, что счет по игре. Обе команды играли достаточно осторожно и больше думали о плотности обороны, чем об атаке. "Днепр" даже когда владел мячом предпочитал позиционную игру активным действиям. Эпизод, когда Матеус резко обострил игру можно считать единичным. Одесские защитники по такой игре оказались к эпизоду не готовы. Теперь тренеру "Черноморца" Роману Григорчуку придется поломать голову над тем, что сказать подопечным в перерыве...

Тем временем, в Донецке грянула главная сенсация тура. "ШАХТЕР" НЕ СМОГ ОБЫГРАТЬ "МЕТАЛЛУРГ" - 2:2. В еще одном матче сегодняшнего дня луганская "Заря" на своем поле обыграла луцкую "Волынь" со счетом 2:0.

46. НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

48. Матеус то ли "нырнул" в штрафной соперника, то ли его сбили. Судья не дал пенальти и не показал желтую карточку.

50. Как и до перерыва, идет позиционная игра в центре поля.

51. Одесситы опасно атаковали, но Бойко забрал мяч прямо в ногах у Приемова.

52. Ответ "Днепра" был неопасен. После навеса Мандзюка мяч пролетел выше ворот.

53. И тут же опасный штрафной - одесситы сфолили на Коноплянке.

54. Коноплянка пробил выше ворот.

55. Джедже получает предупреждение за срыв опасной атаки "Днепра".

56. Замена в "Днепре" - Федецкий меняет неактивного Гаму.

57. Матеус очень опасно бьет со штрафного - Безотосный переводит мяч на угловой.

57. Подача Коноплянки - защитники выбивают мяч.

59. Замена в "Черноморце" - Де Матос вместо Зубейко.

60. Джедже выбивает мяч на угловой из-под ног Коноплянки. Игрок "Днепра" получает травму.

61. Угловой в исполнении Ротаня - защитники отбились.

62. Тут же Бойко получает травму в столкновении с соперником. Пауза затягивается.

64. Бойко продолжает игру несмотря на повреждение.

66. Ротань очень опасно навесил со штрафного, Калинич не смог забить головой - выше ворот.

69. "Черноморец" пытается атаковать, но "Днепр" защищается большими силами. Да и вратарь надежен.

71. Удаление Антонова. Игрок и тренер одесситов Григорчук, мягко говоря, в недоумении. На повторе видно, как игрок наступил на ногу Федецкого. Вроде как не в борьбе - умышленно наступил.

72. Замена в "Днепре": Селезнев вместо Калинича.

75. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛ - 2:0. "ДНЕПР"!

75. Коноплянка прошел через все поле от своей штрафной и потрясающим по красоте ударом пробил в нижний угол. Одесситов поймали на контратаке. В этот момент они большими силами пошли вперед.

77. Замена в "Черноморце": Самодин вместо Бакая.

79. "Днепр" контролирует мяч в центре поля.

82. Игра заметно успокоилась. "Днепру" это явно на руку.

83. Нарушение на Коноплянке - очень опасный штрафной для "Днепра".

84. Ротань пробивает выше ворот.

85. Замена в "Черноморце": Бобко вместо Гая.

85. Замена в "Днепре": Зозуля вместо Коноплянки

86. Одесситы пытаются атаковать, но мяч уходит за лицевую линию - удар от ворот.

88. Опасный штрафной в исполнении "Черноморца" - мяч после удара Приемова поймал Бойко.

90. Арбитр добавляет 5 минут. Хочет, чтобы "Черноморец" еще помучился.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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