Спарринг-партнер Поветкина: Для Кличко это будет очень сложный бой

Польский супертяжеловес Мариуш Вах, который в качестве спарринг-партнера помогает Александру Поветкину готовиться к бою против Владимира Кличко, поделился мнением о предстоящем поединке.

В интервью российскому порталу lifenews.ru Вах, в частности, отметил: «Александр полностью готов и в психологическом, и в физическом смысле. На спаррингах он выглядит очень хорошо. Для Кличко это будет наверняка сложный бой, и такого боя у него уже очень давно не было. Для Поветкина хорошо то, что бой будет проходить на его родной земле – поддержка даст ему необходимый допинг и поможет победить».

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Также польский боксер рассказал о сильных сторонах Поветкина: «У Александра очень агрессивный стиль, он не боится полудистанций. Известно, что у Кличко всего два удара. В арсенале у Александра их гораздо больше, у него есть и кросс, и хук, и апперкот. Я думаю, что он может просто засыпать Кличко. Сила удара у Поветкина меньше, чем у Кличко, но зато интенсивность ударов гораздо выше. И в какой-то момент Кличко может не выдержать. Те три боя, которые проиграл Владимир Кличко, указывают на то, что его можно победить. Если бы я больше атаковал Владимира, то победил бы. Я желаю победы Александру Поветкину и буду болеть за него!»

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко – Поветкин состоится 5 октября в Москве в СКК «Олимпийский».

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