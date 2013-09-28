УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Днепр" - Черноморец"

Сегодня в Днепропетровске пройдет центральный матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" примет одесский "Черноморец".

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче сойдутся команды, занимающие второе и третье места в турнирной таблице.

В нынешнем чемпионате обе команды удачно стартовали, набрав в 10 матчах по 23 очка. Это им позволило, в частности, опередить донецкий "Шахтер", который ныне имеет 22 балла и занимает четвертое место в таблице. Лидирует на данный момент харьковский "Металлист" - 26 баллов.

Таким образом, команда, которая сегодня проиграет, рискует опуститься на четвертое место в таблице. Ведь донецкий "Шахтер" проведет матч-дерби с "Металлургом", который за последние 16 сезонов лишь 2 раза отбирал очки у более титулованных земляков, сведя игры вничью. При этом 30 матчей "Металлург" проиграл. Учитывая то, в какой сложной турнирной ситуации ныне оказался "Шахтер", предсказать ему победу несложно.

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Касательно матча "Днепр" - "Черноморец", фаворитом игры считается днепропетровская команда. На ставках букмекерских контор победа хозяев оценивается с коэффициентом 1,63 к 1, ничья - 3,8 к 1, победа "Черноморца" - 6,4 к 1.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры "Днепр" - "Черноморец". Начало матча в 19.30.