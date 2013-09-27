Сборная Украины сыграет матч с Польшей без зрителей

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сегодня принял решение о том, что следующий отборочный матч к ЧМ-2014 против команды Польши сборная Украины проведет без зрителей.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Кроме того, Федерация футбола Украины оштрафована на 45 тысяч швейцарских франков, а стадион во Львове дисквалифицирован на отборочные матчи с участием национальной сборной до 2018 года включительно.

Причиной такого жесткого наказания стало использование болельщиками на Арене Львов пиротехники во время матча против Сан-Марино. Прежде сборная Украины уже не раз была предупреждена за подобные нарушения.

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Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко отмечал, что максимальным наказанием за подобные проступки может стать лишение команды трех очков в турнирной таблице отбора к чемпионату мира.