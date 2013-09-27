В 1/8 финала Кубка Украины сыграют "Металлист" и "Карпаты"

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которой, центральным станет противостояние харьковского "Металлиста" и львовских "Карпат".

Как сообщает корреспондент УНИАН, принципиальные противники "Металлист" и "Карпаты" часто в последние годы встречаются в Кубке Украины и, в большинстве случаев, победа остается за львовянами. Хотя в чемпионате Украины гораздо лучшие результаты демонстрирует харьковский клуб.

В остальных парах встречаются: "Черноморец" (Одесса) - "Днепр" (Днепропетровск) "Шахтер" (Свердловск) - "Динамо" (Киев), "Нива" (Тернополь) - "Арсенал" (Киев), "Славутич" (Черкассы) - "Авангард" (Краматорск), "Тернополь" - "Ворскла" (Полтава), "Десна" (Чернигов) - "Металлург" (Запорожье), МФК "Николаев" - "Шахтер" (Донецк).

Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 30 октября.