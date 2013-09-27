Посол США уверен, что любая попытка давления РФ на Украину обречена

"В вопросе недавнего давления России на Украину... мы солидаризируемся с позицией наших европейских коллег, которые заявили, что просто неприемлемыми есть попытки России получить блокирующий голос в этом вопросе (евроинтеграция Украины)", - заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью "Украинской правде".

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Посла поразило то, насколько в последнее время украинское общество сумело объединиться вокруг "европейского вопроса".

"Еще одно из сильных впечатлений - это тот консенсус, который сложился в украинском обществе как раз по европейскому вопросу. Среди политиков, лидеров бизнеса, религиозных лидеров, гражданского общества, рядовых граждан", - поделился впечатлениями Пайетт.

По его мнению, этот общественный консенсус будет залогом, "что любая попытка извне выступить против этой обречена".

Посол США, отвечая на вопрос, не простят ли Януковичу многие его "грехи" за избрание курса на Европу, сказал, что он убежден в европейских стремлениях украинского президента.

"И я уверен, что в стратегической перспективе это принесет выгоды всем украинцам, независимо от того, являются ли они сторонниками Партии регионов, или оппозиции, или аполитичны", - сказал Пайетт.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября советник Президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил, что Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, нарушит Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, потеряет самостоятельность и перестанет быть для России полноценным партнером.

Кроме того, по словам Глазьева, если Украина подписывает Соглашение об ассоциации, она теряет возможность принимать участие в процессе евразийской экономической интеграции.

Глазьев заметил, что по мере того как Украина в соответствии с графиком, предусмотренным Соглашением с ЕС, будет обнулять свои пошлины на импорт из Евросоюза, Таможенный союз будет вводить пошлины на импорт товаров из Украины в размере единого таможенного тарифа ТС.

21 сентября Глазьев заявил, что, подписывая Соглашение об ассоциации с Украиной, Европа обрекает ее на дефолт.