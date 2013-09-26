Михайличенко вновь назначен спортивным директором ”Динамо”

Михайличенко ранее уже был спортивным директором ”Динамо”, но в июле нынешнего года перешел на тренерскую работу. Теперь вновь стал спортивным директором, сообщается на официальном сайте динамовцев.

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Помощниками Михайличенко станут Андрей Баль и Юрий Роменский.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября тренерский штаб основной команды ФК "Динамо" был сокращен вдвое: теперь обязанности ассистента главного тренера исполняет Сергей Ребров, а с вратарями, как и раньше, работает Михаил Михайлов.

До этого у главного тренера "Динамо" Олега Блохина было три помощника: А.Баль, А.Михайличенко и С.Ребров. Тренерами вратарей являлись М.Михайлов и Ю.Роменский.