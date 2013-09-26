Михайличенко вновь назначен спортивным директором ”Динамо”

23:03, 26 сентября 2013
Спорт
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Алексей Михайличенко назначен на должность спортивного директора киевского ”Динамо” приказом президента украинского футбольного клуба Игоря Суркиса

Олег Блохін, Олексій Михайличенко та Андрій Баль

Михайличенко ранее уже был спортивным директором ”Динамо”, но в июле нынешнего года перешел на тренерскую работу. Теперь вновь стал спортивным директором, сообщается на официальном сайте динамовцев.

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Помощниками Михайличенко станут Андрей Баль и Юрий Роменский.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября тренерский штаб основной команды ФК "Динамо" был сокращен вдвое: теперь обязанности ассистента главного тренера исполняет Сергей Ребров, а с вратарями, как и раньше, работает Михаил Михайлов.

До этого у главного тренера "Динамо" Олега Блохина было три помощника: А.Баль, А.Михайличенко и С.Ребров. Тренерами вратарей являлись М.Михайлов и Ю.Роменский.

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