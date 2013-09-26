«Донбасс» проиграл лидеру Восточного дивизиона КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Донецке была первой в домашней серии донецкого клуба из четырех матчей.

Судьба матча была решена еще в первом периоде, когда в течение трех минут – с 14-й по 17-ю - астанинцы забросили три шайбы. В составе гостей отличились Джастин Бойд (дубль) и Федор Полищук. А за 28 секунд до конца периода Евгений Дадонов размочил счет – 1:3.

Во втором периоде гости вновь увеличили свой перевес до трех шайб. Отличился Максим Спиридонов. А в третьем окончательный счет установил Лукаш Кашпар – 2:4.

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Таким образом, после 9 игр на счету единственного украинского клуба в сильнейшей лиге Европы 13 очков и команда балансирует на грани попадания в восьмерку сильнейших команд Западного дивизиона, которые по окончании регулярного чемпионата продолжат борьбу в плей-офф за титул чемпиона лиги – обладателя Кубка Гагарина.