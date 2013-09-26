Тернопольская «Нива» стала последним участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Футболисты тернопольской «Нивы» выиграли сегодня у команды УкрАгроКом (Головка) в матче 1/16 финала Кубка Украины со счетом 3:0 и стали последней командой, вышедшей в 1/8 финала.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это была последняя 16-я игра этого этапа соревнований.
Матч в Тернополе проходил с явным преимуществом хозяев. Они открыли счет уже на 4-й минуте, когда отличился Игорь Мельник. На 29-й минуте он же пенальти реализовал, сделав дубль. А в начале второго тайма, на 47-й минуте отличился Андрей Кикоть – 3:0.
Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала турнира вышли: донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист», киевское «Динамо», одесский «Черноморец», днепропетровский «Днепр», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Шахтер» из Свердловска, МФК «Николаев», черниговская «Десна», «Авангард» из Краматорска, «Тернополь», черкасский «Славутич», львовские «Карпаты» и полтавская «Ворскла».
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Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится в пятницу, 27 сентября.