Тернопольская «Нива» стала последним участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была последняя 16-я игра этого этапа соревнований.

Матч в Тернополе проходил с явным преимуществом хозяев. Они открыли счет уже на 4-й минуте, когда отличился Игорь Мельник. На 29-й минуте он же пенальти реализовал, сделав дубль. А в начале второго тайма, на 47-й минуте отличился Андрей Кикоть – 3:0.

Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала турнира вышли: донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист», киевское «Динамо», одесский «Черноморец», днепропетровский «Днепр», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Шахтер» из Свердловска, МФК «Николаев», черниговская «Десна», «Авангард» из Краматорска, «Тернополь», черкасский «Славутич», львовские «Карпаты» и полтавская «Ворскла».

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Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится в пятницу, 27 сентября.