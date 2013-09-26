Запорожский «Мотор» выиграл матч гандбольной Лиги чемпионов

21:09, 26 сентября 2013
Спорт
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Мужской гандбольный клуб «Мотор» (Запорожье) выиграл матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов у хорватской «Кроации» (Загреб) – 31:30.

Гандбол, ”Мотор” / Фото : handball.motorsich.com

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч проходил в харьковском Дворце спорта «Локомотив», так как запорожская арена «Юность» не соответствует нормам технического регламента Лиги чемпионов ЕГФ.

Игра проходила в упорнейшей борьбе. Первый тайм запорожцы выиграли с преимуществом «+3» - 18:15. А после перерыва соперник быстро выровнял счет, и до последней минуты судьба матча висела на волоске. Тем не менее, решающий гол за 55 секунд до конца игры забил «Мотор».

Напомним, что в первом туре «Мотор» в Германии сыграл вничью с «Рейн-Некар Левен» - 31:31.

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Таким образом, в активе команды Сергея Бебешко три очка, и, как минимум, до вечера субботы она возглавила турнирную таблицу группы А. Остальные матчи в группе состоятся в выходные.

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