Команда Кличко показала видео подготовки к поединку с Поветкиным (видео)
18:34, 26 сентября 2013Спорт
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Владимир Кличко проводит последнюю неделю подготовки к бою с Александром Поветкиным.
Команда украинского чемпиона, после серии фотоотчетов, представила и самое ожидаемое - видеоролик из тренировочного лагеря Владимира Кличко, пишет ТСН.
На видео можно увидеть кадры спаррингов, занятий в зале и заплыв в бассейне. Уже на следующей неделе все боксерский мир пристально следить за показательными тренировками Кличко и Поветкина. Затем узнает, кто из победит на церемонии взвешивания. А главное событие - бой - состоится в субботу, 5 октября, в московском спорткомплексе "Олимпийский".
Читайте все новости о бое Владимир Кличко – Александр Поветкин благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".
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