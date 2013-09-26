Спарринг-партнер Кличко рассказал о работе с чемпионом мира

Украинский супертяжеловес Вячеслав Глазков рассказал о спаррингах с Владимиром Кличко, который готовится к титульному бою с россиянином Александром Поветкиным, и собственном бое с поляком Томашем Адамеком, намеченном на 16 ноября.

Об этом сообщает сайт Allboxing.ru.

Говоря о тренировках с Кличко-младшим, Глазков отметил: "Чувствую себя замечательно, спарринги проходят отлично, получил дополнительную уверенность, так как провел хорошую тренировочную работу с сильнейшим супертяжеловесом. Безусловно, такая работа пойдет на пользу как мне, так, думаю, и Кличко. В австрийском Гоинге прекрасные условия для тренировок, чистый горный воздух и тишина, ничего не отвлекает от работы. Я здесь кроме прочего еще и нарабатываю общефизическую базу к своему предстоящему бою с Адамеком".

Собственный предстоящий поединок Глазков прокомментировал так: "Конечно же, я рад бою с Адамеком! Пора уже боксировать с топовыми боксерами дивизиона. Адамек опытный, упорный боец, для меня это будет хорошая проверка и большой опыт. А, исходя из наших совместных спаррингов, могу сказать, что поединок скучным не будет. Адамек может принять бой, может пойти в размен ударами".

Как сообщал УНИАН, титульный бой Владимира Кличко и Александра Поветкина состоится 5 октября в Москве, в СКК "Олимпийский".

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