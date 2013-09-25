«Шахтер», «Ворскла» и «Карпаты» выиграли матчи Кубка Украины

Донецкий «Шахтер», полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты» выиграли свои матчи 1/16 финала Кубка Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, полтавчане дома обыграли луцкую «Волынь» - 2:1, «Шахтер» на выезде разгромил мариупольский «Ильичевец» - 0:3, а «Карпаты» во Львове оказались сильнее «Севастополя» - 1:0.

Наиболее легким получился матч для горняков, которые изначально являлись явными фаворитами в противостоянии с мариупольцами. Хотя свое преимущество в голы «Шахтер» реализовал только во втором тайме. Голы забивали только бразильцы - Илсиньо, Эдуардо да Силва и Луис Адриано.

В противостоянии «Ворсклы» и «Волыни» все решилось лишь в дополнительное время. На гол игрока луцкой команды Тиаго Шумахера в начале игры, во втором тайме ответил Денис Дедечко. Он же в овертайме принес точным ударом победу своей команде.

Во Львове все решил единственный гол, который в начале игры забил Арман Элла.

Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала турнира вышли еще 12 команд: харьковский «Металлист», киевское «Динамо», одесский «Черноморец», днепропетровский «Днепр», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Шахтер» из Свердловска, МФК «Николаев», черниговская «Десна», «Авангард» из Краматорска, «Тернополь» и черкасский «Славутич».

Таким образом, на данный момент известны имена 15 из 16 участников 1/8 финала турнира.

Последний матч 1/16 финала Кубка Украины состоится в четверг, 26 сентября. Путевку в следующий раунд оспорят «Нива» (Тернополь) и «Украгроком» (Головковка).