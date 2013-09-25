«Динамо» и «Металлист» выиграли матчи Кубка Украины

Киевское «Динамо» и харьковский «Металлист» выиграли свои матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Как сообщает корреспондент УНИАН, харьковчане в гостях обыграли ПФК «Александрию» - 4:1, а киевляне дома были сильнее донецкого «Металлурга» - 3:2.

Харьковский клуб не смог в основное время обыграть более чем скромного соперника. На гол Диего Соузы ответил точным ударом Андрей Запорожан. Но в дополнительное время харьковчане за 30 минут забили три безответных гола – отличились Владимир Гоменюк, Марко Девич (с пенальти) и Диего Соуза.

Киевляне, хоть и выиграли в основное время, но, как уже привыкли болельщики «Динамо» в последнее время, сделали это с большим трудом. Счет открыл точным ударом с пенальти Олег Гусев, но в начале второго тайма Николай Морозюк сравнял счет. После этого Андрей Ярмоленко сделал дубль в течении 6-ти минут, но интригу игре вернул точный удар Сергея Болбата. Тем не менее, «Динамо» удержало минимальный перевес – 3:2.

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Также следующий раунд вышли «Авангард» из Краматорска (обыграл луганскую «Зарю» - 3:1), «Тернополь» (обыграл «Полтаву» - 4:3) и черкасский «Славутич» (обыграл симферопольскую «Таврию» - 3:1).

Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала турнира вышли одесский «Черноморец», днепропетровский «Днепр», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Шахтер» из Свердловска, МФК «Николаев» и черниговская «Десна».

Позже вечером завершатся еще три матча, а в четверг, 26 сентября, состоится последняя 16-я игра этого этапа Кубка Украины.