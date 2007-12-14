«Динамо» продает трех иностранцев

По информации официального сайта киевского Динамо клуб выставил на трансфер трех иностранных защитников.

Речь идет о марокканце Бадре Эль Каддури, сербе Марьяне Марковиче и бразильце Родриго.

Напомним, что ранее было объявлено, что команду покидают Сергей Федоров, Валентин Белькевич, Павел Степанец, Камолиддин Мурзоев и Томислав Бушич.

По информации Football.ua Родриго в ближайшие дни подпишет личный контракт с бразильским Сантосом. На Эль Каддури претендуют несколько французских клубов и английский Рэдинг, а Марковича не прочь вернуть Црвена Звезда.

Но проблемой в переходе Бадра может стать трансферная стоимость игрока, а Марьяна - неподъемная для сербов зарплата футболиста.