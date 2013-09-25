Кличко победит Поветкина, но у него будут тяжелые моменты - тренер

Тренер перспективного американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера Джей Диз считает, что Владимир Кличко победит Александра Поветкина, но у него будут тяжелые моменты.

Как сообщает сайт boxingnews.com.ua, Диз сказал: "Кличко победит, хотя у него будут несколько тяжелых моментов. Это будет отличный бой, и я жду его с нетерпением. (Тренер Кличко Джонатан) Бэнкс отлично работает с Владимиром, он будет хорошо готов. Я думаю, что Владимир победит по очкам где-то 116:112".

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

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