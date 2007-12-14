Тарута назначил нового тренера ”Металлурга”
11:54, 14 декабря 2007Спорт
656
Наставнику- 48 лет
Новым главным тренером футбольного клуба "Металлург" (Донецк) назначен Сергей ЯЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, С.ЯЩЕНКО назначен новым тренером согласно решению президента клуба Сергея ТАРУТЫ.
Справка УНИАН. С.ЯЩЕНКО - 48 лет. Как игрок он ранее выступал за ФК "Шахтер" (Донецк) – в 1982-1996 гг. Как тренер работал в ФК "Шахтер (Донецк), "Металлург" (Донецк), "Металлург" (Запорожье).
С апреля по декабрь 2007 года С.ЯЩЕНКО исполнял обязанности старшего тренера дублирующего состава ФК "Металлург" (Донецк).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter