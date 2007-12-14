Тарута назначил нового тренера ”Металлурга”

Новым главным тренером футбольного клуба "Металлург" (Донецк) назначен Сергей ЯЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, С.ЯЩЕНКО назначен новым тренером согласно решению президента клуба Сергея ТАРУТЫ.

Справка УНИАН. С.ЯЩЕНКО - 48 лет. Как игрок он ранее выступал за ФК "Шахтер" (Донецк) – в 1982-1996 гг. Как тренер работал в ФК "Шахтер (Донецк), "Металлург" (Донецк), "Металлург" (Запорожье).

С апреля по декабрь 2007 года С.ЯЩЕНКО исполнял обязанности старшего тренера дублирующего состава ФК "Металлург" (Донецк).