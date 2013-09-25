Валуев знает, как Поветкину победить Кличко

Такое мнение выразил экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев, передает ИТАР-ТАСС .

Валуев сказал, что ждет "интересного, красивого боя", а также отметил, что пока рано говорить, что один из боксеров "однозначно победит".

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По мнению экс-чемпиона мира, один из плюсов россиянина в предстоящем бое "целеустремленность". "Надо идти до конца, драться до последнего. Плюс бой происходит в родных стенах. Арсенал ударов, которые есть у Александра, в случае прорыва на более удобную для него, ближнюю дистанцию, достаточно, чтобы одержать победу. Но это очень нелегко сделать с таким опытным соперником, как Кличко", - добавил Валуев.

Со стороны Поветкина "есть надежда, что будут различные сюрпризы, которые Владимир может не ожидать", - сказал Валуев. "Я их не знаю, стараюсь не напрягать Сашу распросами", - пояснил он.

По словам собеседника агентства, у российского боксера "хорошая подготовка, он посвящает ей все свое время".

Ранее Кличко заявил, что его в цель в предстоящем бое - победа нокаутом. "А что вы ожидали услышать от Владимира? Или от Александра? - отреагировал Валуев. - Агрессивный вид боя от Кличко? Может быть, это станет сюрпризом, как нечто необычное. Все же ждут от Кличко традиционной борьбы - немного на отступлении, выматывание, потом добивание. Как и всегда происходило".

Напомним, бой между Поветкиным и Кличко за титулы по трем престижным версиям пройдет 5 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

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