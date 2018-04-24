Майк Фрателло: «Приходилось заставлять игроков сборной разговаривать между собой»

На нынешнем турнире украинская сборная удивляла стороннюю публику и своих болельщиков многократно. Ведь за минимальным выигрышем у скромной команды Бельгии последовали победы над куда более грозными немцами и израильтянами. А на втором этапе, когда разгромно проигранный матч с латвийцами, казалось, поставил крест на надеждах попасть в плей-офф, последовала великолепная по качеству игра с немцами. Ну, и последняя, такая долгожданная победа над итальянцами, которая дала нам то, о чем не мечталось даже в самых радужных снах – путевку на чемпионат мира!

И теперь есть повод надеяться, что с европейского турнира в Украину вернулась совсем другая команда. Другая в плане своей самооценки, опыта и зрелости. Та, которая в ближайшие годы уж точно не станет мальчиком для битья в любых баталиях. Будь то Евробаскет, чемпионат мира или... Олимпийские игры.

- Майк, когда в феврале 2011 года вы пришли в команду, она не была не то что грандом, а даже середнячком европейского баскетбола. И ваш дебютный Евробаскет в роли главного тренера сборной Украины также не принес положительных эмоций. Что же произошло в этом году?

- Когда я сюда приехал, я практически ничего не знал об украинском баскетболе. Разумеется, не знал и игроков. И Евробаскет-2011 в Литве стал для меня чем-то вроде знакомства с командой. С одной стороны, я был полноправным главным тренером, а, с другой, больше наблюдал за ребятами со стороны. Смотрел, кто чем живет, для кого из них большое значение имеет баскетбол, для кого меньшее, другие аспекты.

Меня удивили сразу несколько моментов. И первый из них – атмосфера в коллективе. Ребята не общались друг с другом на тренировках. Каждый молча выполнял свои упражнения. Мне приходилось останавливать занятие и объяснять, что вы можете друг с другом общаться, даже не можете – должны разговаривать, если хотите добиться большого успеха! Но, мало того, что они не общались на тренировках, так они не общались и во время еды! Завтраки, обеды, ужины – у нас все проходило в гробовой тишине. Игроки словно не хотели иметь друг с другом ничего общего. И своей главной задачей после чемпионата Европы в Литве я определил построение правильного микроклимата в команде.

Последующие два года мы не только разучивали комбинации, думали о тактике и стратегии на ту или иную игру. Мы старались быть приветливыми и почувствовать себя единым коллективом. Это важнейшее условие, без этого победы не придут. В конце концов, я добился своего. Ребята стали друг другу едва ли не родными. Заводилой, конечно, был Пух (Джеттер, натурализованный американец выступающий за сборную Украины - УНИАН), он заходит с утра в столовую и начинает балаболить. Его запал подхватывают остальные. Все друг другу говорят "доброе утро", чего раньше практически не было. Команда очень сильно поменялась в психологическом плане. А это очень важно. Иногда это важнее даже индивидуального мастерства. Баскетбол – командная игра. Пусть, ты будешь все уметь на площадке, но ты должен думать о команде, выкладываться за нее. И тогда успех непременно придет.

- Со стороны показалось, что ключевым на словенском Евробаскете для сборной Украины стал именно первый матч – против Бельгии. Тогда была очень напряженная концовка, выиграли с разницей всего в одно очко. И после этого команду понесло. А вот если бы не выиграли, возможно, психологически сломались, и весь турнир, а, заодно, и годы подготовки к нему пошли насмарку?

- Тут и двух мнений быть не может. Первый матч был очень важен. Ребята показали, что умеют бороться до конца. Они провели колоссальную работу, прежде всего, над собой, продемонстрировали жажду победы. Они хотели удачно выступить на этом турнире, и это был их большой стимул. Они доказали, что не зря приехали. Победа придала нам всем уверенности. Мы выиграли важный матч у равного себе соперника. Тем самым, повысили свои шансы на выход во второй этап. Я видел, с какими глазами игроки отрабатывали на тренировках в последующие дни, это были горящие глаза. Это потом уже были важные игры с Сербией, Италией. Но самым важным был первый матч. Не выиграй мы его, кто знает, как бы все повернулось.

- Победа тем более знаменательна, что она была достигнута в отсутствие лидеров – Сергея Лищука и Артура Дроздова. Как вы думаете, имеют ли они теперь моральное право выступать в команде на ЧМ-2014? Все-таки другие парни заслужили это право уже одной своей игрой на Евробаскете…

- Сергей и Артур сделали очень много для команды. Они многие годы были лидерами. Что касается Евробаскета, то я задолго до начала турнира знал о больших проблемах Лищука, о его травмах, о том, что он сейчас находится далеко не в лучших кондициях. Но, вместе с тем, давайте не забывать, как много он отдал команде до этого. К сожалению, не поехал с нами и Артур. Но это отнюдь не означает, что путь в сборную для них закрыт. Он не закрыт ни для кого в принципе. Через год будет очередной сбор, мы будем готовить команду к Чемпионату мира. Все прекрасно знакомы с возможностями Лищука и Дроздова. Если они изъявят желание и готовность работать в команде, мы их обязательно позовем на сборы. У них будет шанс попасть на ЧМ. Такой же, как и у всех остальных. Мы никому заранее не гарантируем место в составе, но и ни для кого не закрываем дверь. Всему свое время. Кто будет лучшим через год на своей позиции, самым полезным для сборной, тот и поедет на мировое первенство.

- Подавляющее большинство игроков сборной – 10 из 12 – выступают в клубах украинской Суперлиги, далеко не самого сильного национального турнира в Европе. Усилилась бы национальная команда, если ее лидеры играли в «топовых» лигах?

- Это не важно. Для того, чтобы игрок прогрессировал, чтобы росло его мастерство, важно входить в стартовую пятерку, как можно больше времени проводить на площадке. Когда он много играет, тогда он получает от этого большую пользу. И не важно, где это происходит. Гораздо хуже, если игрок постоянно сидит на скамейке запасных в каком-нибудь хорватском, испанском, итальянском или российском клубе. Возможно, он станет более титулованным спортсменом, но, как баскетболист – он больше потеряет. И сборной такой игрок вряд ли понадобится. Поэтому меня полностью устраивают игроки, которые выступают в украинской Суперлиге.

- Говоря о перспективах команды, не можем не спросить об Алексее Лэне. Это один из самых талантливых украинских баскетболистов, который в новом сезоне может дебютировать в сильнейшей лиге мира – североамериканской NBA. Он, кстати, уже несколько лет находится в Америке и выступает в студенческой лиге NCAA. Видели ли вы игру Лэня, что можете о нем сказать как о потенциальном игроке сборной Украины?

- Да, я знаю Лэня. Не только слышал о нем, но и видел его игру. Он достаточно талантливый игрок. Тот игрок, который должен быть полезен сборной. Правда, он еще молод. Многое будет зависеть от того, как он проведет дебютный сезон в NBA. В любом случае, как я уже говорил, двери в сборную открыты для всех. И всегда.

Кстати, говоря о молодых игроках, подчеркну, что в Украине достаточно талантов. Яркий пример – Святослав Михайлюк, который едва не стал лучшим бомбардиром юношеского Евробаскета для игроков не старше 16 лет. Для таких игроков мы планируем совместно с Федерацией баскетбола Украины проводить параллельные сборы с национальной командой. Мы будем их видеть, знать их возможности, по мере необходимости привлекать в главную команду страны. Это тоже очень важно с точки зрения перспектив команды.

- На Евробаскете-2013 натурализованным игроком в сборной Украины стал Пух Джеттер (по правилам ФИБА-Европа натурализовать можно только одного игрока, – УНИАН). Почему именно он?

- Я давно знаю Пуха. У него есть редкое качество – он не только хороший человек, но и отличный игрок. В Словении он был душой компании, заводилой. И на площадке, и вне ее. Я его отлично знаю еще по тем временам, когда он выступал в Америке, следил за ним. Это была моя идея пригласить Джеттера. Разумеется, я ее обговаривал с президентом ФБУ Волковым, мы просматривали других игроков. Но я выбрал Джеттера, потом через ФБУ связались с его агентом и достаточно быстро решили вопрос о выступлении за сборную Украины. Он мечтает сыграть на чемпионате мира и Олимпийских играх. И тут ему выпал шанс. Уговорить его сыграть за национальную сборную было совсем несложно.

- Если же оценивать игру команды на Евробаскете по персоналиям, кого вы можете отметить особо?

- Я уже говорил до начала турнира и могу повторить сейчас: у нас не команда звезд, у нас команда-звезда. Каждый в любой момент может подменить каждого. Сегодня лучшим стал один, завтра другой, послезавтра – третий. Не важно, что кто-то сегодня чуть лучше, а кто-то чуть хуже. Важно, чтобы никто не опускался ниже определенного уровня, держался на площадке. В Словении нам это удалось сполна. Команда пактически не проваливалась и все матчи провела на достаточно высоком уровне. Это и стало главным залогом успеха.

- Давайте забежим немножко вперед. Подводя итоги Евробаскета-2013, Александр Волков (президент Федерации баскетбола Украины, - УНИАН) отметил, что команда будет играть на нескольких крупных турнирах подряд, включая ЧМ-2014 и Евробаскет, который пройдет в Украине. А также он упомянул Олимпиаду-2016, первый отбор на которую будет проходить в Украине, на Евробаскете. Вы разделяете его оптимизм по поводу перспективы участия в Играх?

- Я не сторонник того, чтобы забегать далеко вперед. Стараюсь жить сегодняшним днем. Моя главная задача сейчас – подготовить команду к ЧМ-2014. В феврале состоится жеребьевка испанского чемпионата мира, и мы узнаем, соперников команды на первом этапе. Тогда и начнется планомерная работа, целью которой должно стать достижение высокого места на мировом первенстве. Шаг за шагом, поступательно будем идти вперед.

- В новом клубном сезоне 2013/14 Украины впервые будет представлена в главном соревновании Старого Света – Евролиге. Там будет выступать "Будівельник". Насколько это важно с вашей точки зрения, как тренера сборной?

- Это важно для украинского баскетбола, его имиджа, украинского болельщика, самого киевского клуба. Такие матчи могут поднять интерес к баскетболу в стране в целом, а клубу дать неоценимый опыт проведения игр на столь высоком уровне. Ведь у Евролиги большие требования по части инфраструктуры. В частности, у клуба должна быть современная вместительная арена. Что касается сборной Украины, то Евролига, наверняка, поднимет интерес болельщика к баскетболу в целом. И тогда на наши матчи будет ходить больше зрителей.

Вместе с тем, это только один клуб. Для поднятия уровня баскетбола в стране этого очень мало. Нужно, что бы как можно больше команд играли в турнирах столь высокого уровня. Тогда будет прогресс. Моя философия: хочешь играть лучше – играй с лучшими.

- Вы тренер-демократ или тренер-диктатор?

- И то, и другое. Наставник должен быть разносторонним. С одной стороны, я самолично принимаю ключевые решения. По составу, например. У меня есть многочисленные помощники, которые передают мне всю информацию. Я ее анализирую, могу обсудить с ними, посоветоваться. Но все решения я принимаю лично. То же самое касается и площадки. На тренировках мне интересно пообщаться с игроками, выслушать их мнение. Я очень часто прислушиваюсь к тем, кто находится по ту сторону площадки, "в поле". Но, что касается игры, то ключевые решения я принимаю сам. В конце концов, я отвечаю за результат.

Кирилл Стадниченко