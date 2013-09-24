Определены рефери боя Кличко - Поветкин

Боковыми арбитрами назначены американцы Тед Гимза и Гленн Фельдман, а также бельгиец Филипп Вербеке, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко,.

Ранее стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила пуэрториканца Луиса Пабона главным рефери поединка - в ринге.

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Также сегодня было объявлено о том, что ринг-анонсером боя будет знаменитый американец Майкл Баффер, который выводит на ринг практически всех знаменитостей мирового бокса и произносит при этом: Let's get ready to rumble.

Как сообщал УНИАН, бой за титул чемпиона мира состоится 5 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко – Александр Поветкин благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".