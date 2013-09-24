Иностранцев будут пускать в Беларусь по билетам на ЧМ по хоккею вместо виз

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси от 20 сентября, которое устанавливает порядок продажи билетов на матчи чемпионата в Минске и пропуска иностранцев через госграницу без виз.

В соответствии с документом, дирекция по проведению чемпионата и предприятие «Тикетпро» должны предоставлять Госпогранкомитету Беларуси сведения об официальных участниках чемпионата, включенных в официальную аккредитационную систему чемпионата Международной федерации хоккея, а также о номерах проданных билетов либо сертификатов по мере их реализации.

«При въезде в республику и выезде иностранец обязан в пункте пропуска через госграницу предъявить действительный документ для выезда за границу, билет, копию электронного билета либо сертификат на матчи чемпионата для их проверки. При этом по одному билету возможен только однократный въезд без визы. Предъявление билета, копии электронного билета либо сертификата с обязательными реквизитами ранее предъявленных билетов, копий электронных билетов либо сертификатов не является основанием для въезда иностранца в Беларусь без визы», - говорится в документе.

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Продажа билетов на чемпионат начнется 30 сентября и завершится 25 мая 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября специальным указом Президент Беларуси Александр Лукашенко обязал застраховать убытки в случае отмены, бойкотирования или переноса сроков проведения ЧМ по хокею 2014 года.

В начале сентября Европарламент выпустил резолюцию, касающуюся чемпионата в Беларуси. В резолюции содержится призыв к Международной федерации хоккея пересмотреть свое решение о проведении чемпионата в Беларуси в связи с пытками политзаключенных, политической обстановкой и репрессиями в стране.

В 2009 году федерация приняла решение провести чемпионат мира-2014 в Минске. В мае нынешнего года это решение было утверждено, несмотря на возражения правозащитников и европейских политиков.