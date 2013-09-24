СМИ: Луческу применял силу к подававшим мячи детям во Львове

Об этом программе "Про Карпати" сообщили сами воспитанники школы львовского клуба, информирует zik.ua.

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Наставник "оранжево-черных" убежден, что дети преднамеренно задерживали игру, чем помогли львовянам удержать сенсационную победу – 3:2.

Однако ни одна из телевизионных камер или камер-наблюдения не зафиксировала этот эпизод. Журналисты телевизионного журнала "Про Карпати" просят прислать видео этого инцидента, если оно у кого-то имеется.

Напомним, что тренер "Шахтера" Мирча Луческу также отказался после финального свистка пожать руку своему львовскому коллеге Александру Севидову, за что был оштрафован КДК ФФУ на 5 000 гривен.