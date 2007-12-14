В «Динамо» началась чистка

Динамовский клуб объявил о том, что сразу пять человек покидают расположение бело-синих.

Контракты с Сергеем Федоровым и Валентином Белькевичем продлены не будут и ветераны будут искать себе новые команды. Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Кроме того, решено не продлевать аренду Томислава Бушича, Павла Степанца и Камолиддина Мурзоева. Они возвращаются в свои клубы.

Поговоривают, что Федоров и Белькевич не горят желанием покидать столицу Украины и если не объявят о завершении карьеры, то могут принять предложение киевского Арсенала.

По информации Football.uaв ближайшие дни объявят об уходе еще нескольких именитых ветеранов.