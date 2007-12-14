Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил чемпиона мира по версии WBA по профессиональному боксу Юрия НУЖНЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, в приветствии говорится: «Ваше спортивное мастерство, выдержка и сила духа вызывают глубокое уважение. Мы преисполнены чувством национальной гордости, что четвертый украинец выиграл почетный титул чемпиона мира среди профессионалов».

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что спортивные достижения Ю.НУЖНЕНКО вдохновляют молодежь, спортсменов, тренеров и сторонников «этого мужественного вида спорта на новые свершения во имя родной Украины».

Президент пожелал спортсмену здоровья, счастья и новых побед.

*** Ю.НУЖНЕНКО одержал победу 9 декабря в городе Канн (Франция), выиграв 12-раундный бой с французским боксером Фредерико КЛОЗЕ.