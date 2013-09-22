Евробаскет-2013 выиграла сборная Франции

Мужская сборная Франции по баскетболу стала победителем чемпионата Европы-2013 в Словении.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финальном матче французы оказались гораздо сильнее команды Литвы - 80:66.

Решающей в финальном матче стала вторая 10-минутка, которую французы выиграли с преимуществом в 19 очков – 31:12. Первая и третья четверти проходили в приблизительно равной борьбе - 22:19 в пользу литовцев и 18:16 в пользу французов, соответственно. А четвертая 10-минутка осталась за литовцами - 16:12.

Лучшим игроком в составе победителей в этом матче стал Николас Батум, набравший 17 очков.

Ранее сегодня в матче за третье место и бронзовые медали сборная Испании разгромила команду Хорватии – 92:66.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2013 стал самым успешным в истории сборной Украины, занявшей 6-е место и впервые получившей путевку на чемпионат мира. Более того, команда сыграет минимум в трех чемпионатах подряд. Ведь помимо Евробаскета-2013 и ЧМ-2014, команда, на правах страны-организатора турнира сыграет в Евробаскете-2015. Там, кстати, будут разыгрываться путевки на Олимипиаду-2016, который может стать четвертым подряд ТОР-турниром для сборной Украины.

Следующий Евробаскет пройдет в шести городах Украины осенью 2015 года.