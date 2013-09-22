В андеркарте боя Кличко - Поветкин уже запланированы три поединка

В рамках большого боксерского шоу в Москве, главным событием которого станет поединок между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным, участниками предварительных боев официально утверждены Григорий Дрозд, Рахим Чахкиев и Руслан Чагаев.

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Обладатель титула WBA International в первом тяжелом весе Григорий Дрозд (Россия) встретится на ринге с чемпионом Европы Матеушем Мастернаком (Польша). Не имеющий поражений 26-летний Мастернак провел на профессиональном ринге 30 боев, во всех одержал победы, 22 из которых досрочно.

В поединке за вакантный титул WBA Continental экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Руслану Чагаеву (Узбекистан) будет противостоять обладатель пояса PABA Йово Пудар (Сербия), занимающий седьмую строчку рейтинга WBA. Уже известного, что победитель этого боя сразится с кубинцем Луисом Ортизом.

Также на ринг выйдет еще один известный российский боксер-профессионал – Рахим Чахкиев. Соперником россиянина был выбран 36-летний боксер из Румынии Юлиан Илие. На его счету 28 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 20 побед (6 нокаутом). Напомним, что свой последний бой Чахкиев провёл 21 июня против чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе против Кшиштофа Влодарчика, потерпев поражение нокаутом.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве, в СКК "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко – Александр Поветкин благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".