Динамо минимально обыграло Карпаты
21:36, 22 сентября 2013Спорт
2132
В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился последний матч 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" обыграло львовские "Карпаты" со счетом 1:0.
Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве была критически важной для тренера "Динамо" Олега Блохина, который сейчас находится на грани отставки из команды.
При неоспоримом преимуществе киевлян на протяжении всего матча, единственный гол на 85-й минуте забил Браун Идейе.
В другом матче вечерней программы одесский "Черноморец" обыграл луганскую "Зарю" - 3:1. Голы забили Франка Джа Джедже (дубль) и Сито Риера - у одесситов, а также Янник Боли - у луганчан.
Таким образом, после 10 туров Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует харьковский "Металлист" - 26 очков. У "Днепра" и "Черноморца" - по 23, "Шахтера" - 22, киевского "Динамо" - 17.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter