Динамо минимально обыграло Карпаты

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве была критически важной для тренера "Динамо" Олега Блохина, который сейчас находится на грани отставки из команды.

При неоспоримом преимуществе киевлян на протяжении всего матча, единственный гол на 85-й минуте забил Браун Идейе.

В другом матче вечерней программы одесский "Черноморец" обыграл луганскую "Зарю" - 3:1. Голы забили Франка Джа Джедже (дубль) и Сито Риера - у одесситов, а также Янник Боли - у луганчан.

Таким образом, после 10 туров Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует харьковский "Металлист" - 26 очков. У "Днепра" и "Черноморца" - по 23, "Шахтера" - 22, киевского "Динамо" - 17.