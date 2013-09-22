Одесский Черноморец обыграл луганскую Зарю

Сегодня Черноморец обыграл луганскую Зарю при поддержке 18 тысяч болельщиков на стадионе.

В матче голы забили: 1:0 - Джа Джеджу (8), 2:0 - Риера (26), 3:0 - Джа Джеджу (55), 3:1 - Боли (67). Одесский Черноморец выступал в таком составе: Безотосный , Риера (де Матос 69), Кутас (Зубейко 20), Антонов, Сантана, Фонтанелла, Джа Джедже, Самодин (Бобко 63), Гай, Ковальчук, Бергер, а луганская Заря: Постранский, Хомченовский, Грицай, Белый (Петряк 85) , Игнатьевич, Ярмаш, Вернидуб, Шунич, Липартия (Худзик 64), Данило (Боли 60), Каменюка. В ходе матча предупреждения получили: Риера (33), Антонов (39), Бергер (54).

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