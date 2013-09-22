Словения передала эстафету Евробаскета Украине

На главной баскетбольной арене Евробаскета-2013 в Любляне (Словения) состоялась торжественная церемония передачи эстафеты турнира от Словении - Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в перерыве матча за третье место Евробаскета-2013, который завершается сегодня.

Церемония прошла с участием генсека Европейского отделания Международной федерации баскетбола (ФИБА-Европа), Камила Новака, вице-премьер-министра Украины, секретаря Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части Евробаскета-2015 Александра Вилкула, посла турнира Евробаскет-2013 Радослава Нестеровича и президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова.

Сначала на арену вынесли мяч, брендированный логотипами чемпионатов "Евробаскет-2013" и "Евробаскет-2015" и прозрачный куб. На мяче поставили свои автографы Радослав Нестерович, Камил Новак, Александр Волков и Александр Вилкул, который поднял мяч над головой в честь принятия эстафеты турнира, а потом опустил его в прозрачный куб, где он будет храниться до 2015 года.

Церемония завершилась фразой Вилкула: "Welcome to Ukraine!"

Как сообщал УНИАН, следующий Евробаскет пройдет осенью 2015 года в Украине.