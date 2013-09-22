"Днепр" обыграл "Металлург" в матче чемпионата Украины
18:41, 22 сентября 2013Спорт
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Футболисты "Днепра" (Днепропетровск) обыграли "Металлург" (Запорожье) в матче 10-го тура чемпионата Украины.
"Металлург" проиграл "Днепру"
Встреча, прошедшая в воскресенье в Запорожье, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. За "Днепр" забивали Никола Калинич (9-я минута, 33) и Роман Зозуля (75). В составе "Запорожья" отличились Юрий Штурко (1) и Андрей Сахневич (45), сообщает РИА Новости.
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"Днепр" занимает второе место в премьер-лиге, "Металлург" - предпоследнее.
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