Финал Евробаскета планируется провести на арене, которую строит UBI

Во время презентации логотипа Евробаскета вице-премьер министр Украины Александр Вилкул коснлся вопроса строительства сразу двух арен в Киеве, на которых может пройти финал Евробаскета-2015.

Отвечая на вопорос о конкуренции двух арен Вилкул отметил: "Финал Евробаскета-2015 планируется провести на арене, которую возводит компания UBI".

Как сообщал УНИАН, следующий Евробаскет пройдет в сентябре 2015 года в Украине.

Справка УНИАН. Компания United Basketball Investments намерена инвестировать около 200 млн долларов в строительство 4-х арен к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. Как сообщала ранее пиар-директор компании Ольга Роенко, инвестиции в 4 проекта составят 200 млн долларов. Так, в строительство арены в Киеве планируется инвестировать 100 млн долларов, на арену в Одессе - 33 млн долларов, в Днепропетровске - также 33 млн долларов, инвестиции в арену во Львове составят 35 млн долларов. "Проект реализуется на основе государственного частного партнерства, когда 25% компания инвестирует самостоятельно, 75% - это кредит государства, который компания обязуется погасить в течение 5 лет", - сказала Роенко. По состоянию на 31 августа затраты составили 50 млн гривен, до конца года компания планирует потратить еще 100 млн гривен.