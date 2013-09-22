Феттель оторвался от Алонсо в чемпионате "Формулы-1" на 60 очков

Гонщик "Ред Булл" Себастьян Феттель после победы на Гран-при Сингапура до 60 очков увеличил отрыв от ближайшего соперника в чемпионате "Формулы-1" Фернандо Алонсо из "Феррари".

Феттель после 13 этапов сезона набрал 247 очков, Алонсо - 187. Третьим в личном зачете идет пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (151), четвертым - Кими Райкконен (149) из "Лотуса". В первой десятке личного зачета также располагаются: 5. Марк Уэббер ("Ред Булл", 130), 6. Нико Росберг ("Мерседес", 116), 7. Фелипе Масса ("Феррари", 87), 8. Ромен Грожан ("Лотус", 57), 9. Дженсон Баттон ("Макларен", 54), 10. Пол ди Реста ("Форс Индия", 36), сообщает РИА Новости. Читайте также: Пилот Ferrari разбил болид «Формулы-1» в Москве (фото) В Кубке конструкторов уверенно лидирует "Ред Булл" (377), за ним идут "Феррари" (274), "Мерседес" (267), "Лотус" (206), "Макларен" (76). Следующий этап чемпионата пройдет 4-6 октября в Южной Корее.

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