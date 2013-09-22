Евробаскет-2013 в Словении подарил много новых команд-лидеров

Чемпионат Европы по баскетболу-2013 в Словении стал богатым на открытия как новых игроков-звезд, так и команд в целом, а также был отлично организован и стал очень успешным с точки зрения количества проданных билетов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на итоговой пресс-конференции в Любляне, посвященной проведению Евробаскета-2013 заявил и.о. президента Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа) Сириэль Куманс.

В частности, Команс отметил: "Турнир прекрасно организован, потому что Словения отличный организатор. Они прекрасно работают и ФИБА-Европа очень довольна. Словенская публика фантастическая, как на арене так и за ее пределами. Матчи нередко проходили при аншлаге. Всего было продано 180 тыс. билетов, а прибыль от турнира приблизительно равна 10 млн. евро. Но, больше всего поразил на этом турнире игровой аспект. Есть очень много еще вчера маленьких по баскетбольным меркам стран, которые оказались не такими уж маленькими. Настало время когда в баскетболе есть много стран, развивающихся семимильными шагами. У них отличные молодые игроки. Эти когда-то маленькие страны, теперь могут играть на равных с грандами и я этим очень доволен.

В свою очередь, генсек ФИБА-Европа Камил Новак, отметил: "В этом году много сюрпризов и на азиатском чемпионате и на американском. Много команд стран, которые мы привыкли считать лидерами мирового баскетбола, не квалифицировались на чемпионат мира -2014. В Европе это, например, Греция, Россия и Италия. Думаю, в баскетболе настало время переоценки ценностей. И это хорошо, потому что это заставляет двигаться баскетбол вперед. Прежде всего, те команды, которые потерпели фиаско в этом году".

Как сообщал УНИАН, одной из сенсаций нынешнего турнира стала сборная Украины, занявшая итоговое 6-е место и впервые в истории квалифицировавшаяся. Ранее наивывсшим успехом нашей сборной являлось 13-е место.

Сегодня состоятся еще матч за третье место, между сборными Хорватии и Испании, а также финал Евробаскета-2013 Франция - Литва.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2013 проходит в Словении с 4 по 22 сентября.