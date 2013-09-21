Сборная Украины заняла шестое место на Евробаскете

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла свой последний матч на чемпионате Европы, уступив в борьбе за 5-6 место хозяевам турнира из Словении со счетом 63:69

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Любляне проходила в напряженной и приблизительно равной борьбе.

Обе команды до сегодняшнего дня решили свои главные задачи - завоевать путевку на чемпионат мира-2014, который пройдет в Испании. Туда, согласно регламенту Международной федерации баскетбола, от Европы попадают семь команд, показавших лучший результат на континентальном турнире.

В последней для обеих команд игре на Евробаскете-2013, украинцы резво стартовали выиграв первую четверть "+7" - 23:16. Тем не менее, ответ словенцев во втором периоде был более чем впечатляющим - 13:24. А в третьем периоде они еще больше развили свой успех - 8:14. В концовке украинцы пытались догнать соперника и даже сократили общий счет до "-5" (59:64). Тем не менее, хозяева "Стожице-Арены" в Любляне сумели довести игру до победы.

Лучшими игроками в составе сборной Украины в этом матче стали Игорь Зайцев и Пух Джеттер, набравшие по 12 очков.

Таким образом, сборная Украины заняла 6-е место, показав лучший результат в своей истории. Также команда впервые пробилась на чемпионат мира. Кроме того, она примет участие в трех чемпионатах подряд. Кроме Евробаскета-2013 и ЧМ-2014, это будет Евробаскет-2015, который пройдет в Украине. Наша сборная получит туда путевку автоматически, на правах хозяев турнира. На Евробаскете-2015 будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2016, который может стать четвертым подряд турниром ТОР-уровня для сборной Украины.

Ранее сегодня, в матче за 7-8 места, сборная Сербии выиграла у команды Италии и завоевала последнюю седьмую путевку на мировое первенство - 76:64.

Завтра, в игре за третье место сыграют команды Испании и Хорватии, а в финале - Франции и Литвы.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет в Словении проходит с 4 по 22 сентября.