«Шахтер» и «Металлист» одержали крупные победы в Премьер-лиге

Донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист» одержали сегодня победы с крупным счетом в рамках 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Как сообщает корреспондент УНИАН, горняки на своем поле разгромили полтавскую «Ворсклу» - 3:0, а «Металлист» на выезде оказался сильнее симферопольской «Таврии» - 0:3.

Донецкий «Шахтер» после трех неудачных матчей подряд (1 очко из 9 возможных) выходил на поле своего стадиона «Донбасс-Арена» на эмоциональном подъеме после победы в матче Лиги чемпионов над испанским «Реал Сосьедадом». Горняки провели отличный матч, в котором голы забивали Факундно Феррейра, Томаш Хюбшман и Фернандо.

В свою очередь, харьковский «Металлист», лидирующий в турнирной таблице первенства, с таким же счетом обыграл «Таврию». Голы в составе харьковчан на счету Марко Девича (дубль) и Хосе Сосы.

В других матчах 10-го тура, завершившихся к вечеру субботы, ужгородская «Говерла» на своем поле обыграла киевский «Арсенал» (2:0), «Севастополь» обыграл донецкий «Металлург» (4:2), а луцкая «Волынь» была сильнее мариупольского «Ильичевца» - 1:0.

В воскресенье, 22 сентября, состоятся еще три матча Премьер-лиги. В том числе, с участием днепропетровского «Днепра» и киевского «Динамо».