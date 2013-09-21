Поветкин более опасен, чем Хэй - тренер Кличко

Тренер украинского боксера Владимира Кличко Джеймс Али Башир рассказал о подготовке Кличко-младшего к бою с Александром Поветкиным и дал свой прогноз на этот бой, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

В частности, Башир отметил: "Разработкой стратегии мы занимаемся втроем – Владимир, Джонатон Бэнкс и я. Мы вместе решаем, каким образом Владимир будет бить очередного оппонента. Поветкин в профессионалах еще не проигрывал, и он олимпийский чемпион, поэтому к выбору тактики мы подходим серьезно. В то же время, мы уверены в нашей тактике и в том, что атаки Владимира сломают Поветкина. Во время боя вы увидите, почему Владимир так долго доминирует в супертяжелом весе".

Тем не менее, тренер с опаской относится к россиянину: "Поветкина нельзя сбрасывать со счетов, но он слишком много пропускает. Однако, я думаю, что Поветкин будет более опасным соперником для Владимира, чем, например, Хэй, поскольку он будет идти вперед и будет больше рисковать".

Тем не менее, относительно исхода боя тренер настроен оптимистично: "Поветкин знает, что должен постоянно идти вперед, иначе Владимир будет расстреливать его своим джебом. Он постарается выйти на среднюю дистанцию, где его шансы увеличатся, но там его будет ждать правая рука Владимира. Как результат, Поветкин получит невероятное избиение, и бой закончится в седьмом-восьмом раунде".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве, в СКК "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным в УНИАН благодаря пресс-туру, который организовала ТМ «Хортиця»