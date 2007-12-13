У ”Челси” новый старый тренер

Израильтянин Аврам Грант, с 20 сентября этого года исполнявший обязанности главного тренера "Челси", заключил полноценный контракт с лондонским клубом. Договор 52-летнего специалист рассчитан на четыре года, а его финансовые подробности не разглашаются, сообщает Reuters.

Грант сменил на посту главного тренера "Челси" Жозе Моуринью, уволенного 19 сентября после серии неудачных матчей команды в чемпионате Англии. Считалось, что израильтянин будет возглавлять тренерский штаб до тех пор, пока руководство не договорится с именитым наставником, но Гранту удалось за короткое время добиться значительного прогресса в игре "Челси".

Под руководством израильтянина лондонцы поднялись на третье место в турнирной таблице и отстают от лидирующего "Арсенала" на три очка. В ближайшее воскресенье 16 декабря "Челси" сыграет с "Арсеналом" на его поле и в случае победы догонит конкурента в борьбе за чемпионский титул.

В групповом турнире Лиги чемпионов "Челси" занял первое место в группе В и вышел в 1/8 финала, а в Кубке английской лиги дошел до 1/4 финала.

Лента.ру