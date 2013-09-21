"Динамо" официально подтвердило изменения в тренерском штабе

"Обязанности ассистента главного тренера будет исполнять Сергей Ребров. С вратарями, как и раньше, будет работать Михаил Михайлов", - говорится в сообщении.

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"О других изменениях в тренерском штабе команды, а также о том, какие функции в структуре клуба в дальнейшем будут выполнять Алексей Михайличенко, Андрей Баль и Юрий Роменский будет сообщено позднее", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, наставник клуба Олег Блохин пока остается в команде. Ранее в пятницу в СМИ появилась информация о том, что после поражений киевского "Динамо" в матчах против харьковского "Металлиста" (0:3) и бельгийского "Генка" (0:1) главному тренеру команды Олегу Блохину грозит отставка.

После поражения от бельгийцев Блохину выдвинули ультиматум, что еще одна потеря очков в ближайших матчах, будь то в чемпионате Украины или в Лиге Европы, оно станет для него последним на должности главного тренера