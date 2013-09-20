Украинка стала чемпионкой мира по борьбе
22:36, 20 сентября 2013Спорт
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Алина Махиня-Стадник завоевала золото в Будапеште
Украинская спортсменка Алина Махиня-Стадник завоевала золото чемпионата мира по борьбе.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В весовой категории до 67 кг. украинка в финале одолела канадку Стэйси Анаки. Бронзовые медали достались Саре Досо из Японии и Насанбрмае Очирбат из Монголии.
Эта медаль стала четвертой для сборной Украины на ЧМ.
Как сообщал УНИАН, ранее золото завоевал Ибрагим Алдатов, серебро - Алан Засеев и бронзу - Павел Олейник.
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