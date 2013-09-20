УЕФА приостановил выплаты призовых донецкому Металлургу

Санкции применены к "Астре" (Румыния), "Металлургу" (Донецк, Украина), "Хайдуку" (Хорватия), "Зриньски" (Босния и Герцеговина), "Сконто" (Латвия) и "Трабзонспору" (Турция), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Решение было принято в соответствии с правилами финансового "фэйр-плей" на 2012 год, согласно которым участники еврокубковых турниров должны были до 30 июня 2013 года предоставить данные о любых просроченных финансовых обязательствах.

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Выплаты призовых будут заморожены до тех пор, пока клубы не рассчитаются по своим обязательствам, или до соответствующего решения арбитражной палаты ИФКК.

Также следственная палата попросила 25 других клубов предоставить дополнительную информацию и будет пристально следить за ситуацией в ближайшие недели. 31 клуб должен до 30 сентября предоставить свежие данные о текущем положении дел с просроченными обязательствами.

Источник: http://www.itar-tass.com/c20/884369.html.