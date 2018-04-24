Украина в еврокубках: позор «Динамо» и неожиданный триумф «Черноморца»

Из четырех команд, представляющих Украину в новом сезоне на международной арене, сразу три добились победы, что можно расценить как большой прорыв. Уже давно наши клубы не показывали столь внушительного результата в одном конкретно взятом туре. При этом, все три победы были достигнуты в гостях, что только добавляет веса этому успеху. Особенно порадовал своей игрой одесский «Черноморец», сумевший переломить ход неудачно складывавшегося матча в Загребе. И это при том, что местные динамовцы априори считались фаворитами. Тем не менее, главной темой недели остается поражение «Динамо», вызвавшее наибольший резонанс.

«Динамо» во мгле

Самый титулованный клуб в истории нашего футбола, что советского, что украинского, продолжает страшно лихорадить. Поражение со счетом 0:3 от харьковского «Металлиста» во внутреннем чемпионате, которое, казалось, должно было заставить игроков выпрыгивать из штанов в следующем матче, принесло совершенно другой эффект. Команда словно впала в ступор.

Создается впечатление, что игроков – и именитых новичков «Динамо», и опытных старожилов – абсолютно не интересует то, что происходит вокруг. Команда, словно не понимая всей критичности ситуации и важности первого матча нового еврокубкового сезона, играла вальяжно, по большей части отдавая инициативу сопернику и как бы выжидая, что же он предпримет. Гости, кстати, тоже очень долгое время не могли поверить в то, что им предоставляется такой шанс от такого соперника. Наверняка они выходили на поле с мыслями о том, как бы героически отстоять ничью. В крайнем случае, проиграть с минимальной разницей в счете. Но тут на все 100 сработала поговорка «аппетит приходит во время еды». Забив гол после идеального по точности удара Жюльена Горью, бельгийцы, конечно, занервничали. Но, полностью отдав сопернику инициативу, тем не менее, сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности и добыть три очка.

Оцепенение с динамовцев спало в этой игре только после пропущенного гола. Но, сказать, что игроки команды сейчас готовы выходить из критической ситуации, даже в матче со столь скромным соперником как «Генк» - погрешить против истины. Скорее, киевляне сегодня мастера по части загнать самих себя в угол. Настолько безвольной, безликой и беспомощной выглядит их игра. И в этом случае все вопросы адресуются главному тренеру.

Олег Блохин пока держит удар. Выглядит бодро и уверенно, об отставке не думает в принципе. Или делает вид, что не думает. Хотя, критичность ситуации признает полностью. В принципе, в его ситуации, лучшая защита – нападение. Что он, как бывший форвард, и демонстрирует в общении с прессой. «Я понимаю, что я Блохин, что я работаю в киевском «Динамо», и какая у меня команда. Мне же неприятно 0:3 попасть. Это неприятно президенту, зрителям. Меня можно казнить, сбросить с 9-го этажа, я образно говорю, конечно. Я понимаю, что выход должен быть, не может быть такого, просто надо немножко привести команду в нормальное состояние, просто нет результата. Если бы мы сейчас без сыгранности, без ничего, засунули бы этот мяч, было бы легче. Есть психологическое напряжение, колоссальное, и у тренера, и игроков. Я знаю, что сейчас чувствует президент. Вложить такие деньги, а команда не играет… Я же это тоже понимаю. То, что грустно, я это вижу. Было бы скучно, если бы Блохин здесь не сидел, писать было бы не о чем. Нет?!»

Вместе с тем, тренер предпочитает разделить ответственность с игроками: «У нас есть наигранные комбинации, но это все нужно выполнять. Сегодня действительно у нас медленные защитники, но они успевали за нашими нападающими. Плюс психологическое состояние давит на всю команду. У нас два нападающих Идейе и Мбокани, на тренировке я им объясняю, но почему не получается… Тут чисто психологическое, наверное. Должно быть голевое чутье, нужно чуть раньше стартовать, раньше принимать решение. Тем более, что и Мбокани забивал, и Идейе».

В среде специалистов бытует мнение, что одно из самых слабых мест президентов «Динамо», что Игоря Суркиса, что экс-президента Суркиса Григория – выбор тренера. Мол, после Лобановского они так ни разу и не угадали с новым коучем. И сейчас, похоже, решили пойти ва-банк. У руководства клуба уже было миллион причин уволить специалиста, у которого, что называется, «не идет». Да он и сам это признает, косвенным образом. Хотя отказываться от имиджевой должности тренера киевского «Динамо» и контракта на 4 года с прописанной в нем крупой суммой никак не хочет. А у руководства, похоже, запасного варианта просто не существует.

Что нам ждать от «Динамо» в ближайшем будущем? Радикальных шагов, скорее всего, не последует. А, значит, остается просто верить в то, что команда и наставник наконец-то найдут общий язык и дело пойдет на лад. Увы, объективных предпосылок к тому, что так и произойдет, сегодня нет.

«Шахтер» доказал свой класс

Кто готов преодолевать трудности и уже не раз это доказывал своей игрой, так это «Шахтер» под управлением Мирчи Луческу. Команда, освобожденная как чемпион Украины от квалификационных игр в еврокубках, в последних трех матчах отечественной Премьер-лиги набрала всего одно очко. Разумеется, тут же пошли разговоры о глубоком кризисе внутри донецкого коллектива, об увядании былой славы, о том, что клубу предстоит долгий процесс перестройки с учетом покупки ряда новых игроков летом…

На все вопросы ответила игра в Сан-Себастьяне. Да, «Реал-Сосьедад» далеко не «Реал Мадрид». Да и до «Барселоны» им не рукой подать. Но, четвертое место в Примере в прошлом сезоне тоже дорого стоит. В конце концов, это не чемпионат Бельгии. Да и по ходу игры испанцы показали, что проблемы они могут доставить кому угодно и где угодно. Тем не менее, первый тайм продемонстрировал, что дончане даже в кризисный для себя момент умеют держать удар. А во втором два гола Алекса Тейшейры и вовсе сделали, казалось бы, невозможное. «Шахтер» выиграл первый матч. Хотя, почему невозможное? Своими стабильно высокими результатами за последние несколько лет подопечные Луческу уже приучили нас к своему высокому классу, который подразумевает выход из любых, даже самых сложных ситуаций. Победа в Лиге чемпионов на фоне неудач в украинской Премьер-лиге – лучшее тому доказательство.

Капитан «Шахтера» Дарио Срна сразу после игры в Сан-Себастьяне, общаясь с журналистами, подчеркнул, что многое теперь будет зависеть от новичков команды: «В первых турах чемпионата были и хорошие моменты, и плохие, но не нужно смотреть на «Шахтер» только в чемпионате. Надо смотреть «Шахтер» на уровне, на котором нам приходится играть 5-6 лет – это Лига чемпионов. Сегодня команда достаточно хорошо играла, но не нужно делать праздник, что мы выиграли. Да, выиграли, однако у нас еще все впереди. Это лишь доказательство того, что у «Шахтера» есть перспектива. Футболисты, которые пришли, помогут команде, поэтому мы смотрим вперед. «Шахтер» станет еще сильнее и лучше».

А вот Мирча Луческу пока предпочитает в будущее не заглядывать. «Очень важная игра. Это был первый матч Лиги чемпионов. Очень важно, что победили, потому что, по большому счету, мы не знали, на каком уровне находимся. Поэтому в первом тайме пытались контролировать ритм игры, и были не очень активны в атаке. Тем более что приехали сюда после трех негативных результатов, что заставило нас быть еще более внимательными. В перерыве же поговорили и решили, что этот матч можно и выиграть, быть более активными, что и получилось во втором тайме. Хочу отметить и очень хорошую тактическую дисциплину нашей команды, которая не позволила хозяевам создать опасные моменты с игры. Если они что-то и организовали, то только после стандартных положений».

Теперь команда наверняка изменится, прежде всего, в психологическом плане. Уже в ближайшие выходные горняков ждет домашняя игра с полтавской «Ворсклой». Кстати, в национальном чемпионате команда пока занимает совсем непривычное для себя четвертое место в таблице. Но, возвращение на «Донбасс-Арену» после выездной серии, да еще и на фоне столь яркой победы, должно заставить команду «феерить». И тогда мы увидим прежний «Шахтер», голодный до побед и, самое главное, красивой игры. Здесь, в любом случае, куда больше позитива, нежели в ситуации с «Динамо».

Превращение «Черноморца»

Настоящей сенсацией стала победа одесского «Черноморца» в Загребе. После труднейшей победы в серии пенальти над албанским «Скенбердеу» в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги Европы, казалось, что в основном — групповом турнире — команде просто нечего делать. Настолько беспомощной она тогда выглядела. Впрочем, так не показалось самим игрокам и их тренеру Роману Григорчуку. Преодолев этот этап турнира, они стали готовится к основному, где и сумели проявить себя с куда лучшей стороны уже в первом матче.

При этом, победа в Загребе над местным «Динамо» была волевой, после первого тайма украинский клуб проигрывал со счетом 0:1. Тем не менее, игроки смогли переломить исход матча.

Главный тренер одесского клуба Роман Григорчук считает, что свой уровень команда продемонстрировала именно во втором тайме. И заслуженно обыграла соперника: «Будем считать, что наш уровень — это второй тайм, а не первый, думаю, так оно и есть. В первом тайме мы играли неправильно, это даже были не ошибки, а просто неправильные мысли и неправильные решения. Конечно, при таких условиях получается так, как получилось. Приходиться много времени находится в обороне, ошибки были настолько очевидны, что я видел — их исправить не тяжело, потому что мы не делали то, что умеем. После перерыва задание было идти вперед, я думаю, это и так понятно. Мы сыграли очень правильно, так, как и должны были играть сначала».

Гостевая победа в Загребе очень дорого стоит для команды, если она хочет претендовать на выход в плей-офф. А в плане уверенности в себе эта победа вообще неоценима.

«Днепр» выигрывает с нервами

Днепропетровский «Днепр» в первом туре получил в соперники дебютанта еврокубков – румынский «Пандурий», который весной 2013 года выиграл серебро чемпионата Румынии. Впрочем, говорить об этой команде, как о заштатной, не приходится. Все-таки на пути в основной турнир Лиги Европы румыны одолели, ни много, ни мало – тель-авивский «Ха-Поэль» и португальскую «Брагу». И на «Днепр» у них наверняка были свои планы.

Днепропетровцы же с самого начал показали, что с настроем на игру у них все в порядке. А забив гол, хоть и не без нервов, но довели игру до логичной концовки. Все-таки по классу игроки украинского клуба будут повыше. А любые сенсации имеют свой конец.

При этом, сами игроки «Днепра» после матча давали диаметрально противоположные оценки происходившему в игре. Капитан Руслан Ротань считает, что команда обязана была выигрывать с более крупным счетом, а Евгений Коноплянка не скрывал, что до последней секунды нервничал за исход. Сразу после матча он признался: «Эмоции переполняют. Я вообще на коленях стоял, потому что очень важно было сыграть первую игру удачно, особенно на выезде. Нам это удалось и хорошо, что все так. Может, матч был скучным, но это Лига Европы, где один гол может все решить».

…Как правильно заметил накануне главный тренер «Черноморца» Григорчук, победа в первом туре никак не может быть заявкой на успех в групповом турнире. Мол, это же смешно, впереди еще пять туров. Тем не менее, мы увидели то, что наши команды могут соответствовать уровню еврокубков, в которых сейчас играют. «Динамо» - это отдельный и очень болезненный вопрос. А остальные – вполне могут. Второй тур состоится уже скоро, 1-2 октября в Лиге чемпионов и 3-го — в Лиге Европы. Стоит надеяться на хорошее продолжение.

Кирилл Стадниченко