Футбольные эксперты предлагают сократить Премьер-Лигу до 12 команд

Как передает корреспондент УНИАН, к такому мнению пришли футбольные эксперты, которые приняли участие в заседании круглого стола об актуальных проблемах и перспективах развития футбола в Украине «FOOTBALL IS LIFE» сегодня в Киеве.

Участники мероприятия рассмотрели несколько острых проблем, в том числе особое внимание было уделено проблеме внедрения финансового фэйр-плей в Украине.

Рассмотрев перечень требований со стороны ФИФА, в частности, о том, что команды имеют право тратить только то количество денег, которое они заработали, а также прозрачность финансовой отчетности украинских команд, эксперты пришли к мнению, что для выполнения этого перечня Украине понадобится по меньшей мере 20 лет.

“Платини никогда не снизит планку и не даст никаких послаблений для Украины. Это имидж УЕФА. УЕФА не будет подстраиваться под Украину”, - такое категорическое заявление сделал президент Профессиональной футбольной лиги Украины Милетий Бальчес.

Это значит, что украинские команды должны как можно скорее найти пути, чтобы отвечать всем требованиям УЕФА.

Одним из главных тезисов обсуждения также стало возможное сокращение Премьер-лиги до 12 команд. Этот сценарий достаточно серьезно рассматривается в футбольных экспертных кругах и многим кажется вполне привлекательным. Известный телеведущий Виктор Леоненко уверен, что некоторые клубы не могут себя содержать и демонстрируют игру, которая не стоит Премьер-лиги и их болельщиков. «Зачем их держать в Премьер-лиге», - удивляется эксперт.

Такого же мнения придерживается Александр Гливинский, пресс-атташе украинской сборной. "Я считаю, что это достаточно интересна идея, которая должна повысить конкуренцию чемпионатов, поскольку были бы отрезаны те команды, которые постоянно борются за выживание. И однозначно, стало бы большее количество интересных матчей и, соответственно, уменьшилось бы количество проходных матчей с аутсайдерами. Раньше я считал, что 17-18 клубов – это показатель солидности лиги, но если на данный момент мы имеем ситуацию, в которой у нас есть клубы, которые едва-едва выживают, то, я считаю, что сейчас консерватизм нужно преодолеть", - считает эксперт.