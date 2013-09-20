Сборная Украины по баскетболу попала на чемпионат мира

Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла матч плей-офф Евробаскета за 5-8 места у сборной Италии - 66:58, гарантировав себе место среди участников чемпионата мира-2014, который состоится в Испании.

Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту Международной федерации баскетбола (FIBA) на чемпионат мира классифицируются 6 команд от Европы, показавших лучший результат на континентальном турнире, плюс сборная Испания, на правах страны-организатора мирового первенства.

Матч Украина - Италия получился чрезвычайно напряженным и все решилось лишь в концовке игры.

Первые три четверти проходили в равной борьбе, а минимальное преимущество по очереди переходило от одной команды к другой. В результате, перед заключительной 10-минуткой украинцы выигрывалы "+3" - 51:48.

Но, в начале четвертой четверти подопечные Майка Фрателло сумели совершить спурт 8:0, доведя свой перевес до 11 баллов. В дальнейшем команда старалась удержать свой перевес и, хоть и с трудом, сумела его отстоять.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал натурализованный американец Пух Джеттер, набравший 20 очков.

Таким образом, в субботу, 21 сентября сборная Украины проведет последнюю игру на этом турнире, в которой будет бороться за 5-6 места с хозяевами Евробаскета - командой Словении.

В свою очередь, сборные Италии и Сербии разыграют 7-8 места и последнюю путевку на чемпионат мира. Это стало возможным после того, как сборная Испании вышла в полуфинал соревнований.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет в Словении проходит с 4 по 22 сентября.