УЕФА утвердил Киев и Донецк кандидатами на прием матчей Евро-2020

Среди 39 городов-кандидатов на Евро-2020 есть два украинских - Киев и Донецк.

Киев претендует на финальный пул (полуфиналы и финал), а Донецк хочет получить один из стандартных пакетов (три матча группового турнира и матч 1/8 или 1/4 финала). Кроме Украины, более одного города заявили только Италия, Польша, Португалия и Испания, сообщает ТСН-Проспорт со ссылкой на сайт УЕФА.

По теме: УЕФА решил провести Евро-2020 сразу во многих странах

Конкурентами украинских городов есть претенденты из 31 страны: Англия (Лондон), Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Беларусь (Минск), Бельгия (Брюссель), Болгария (София), Македония (Скопье), Венгрия (Будапешт), Германия (Мюнхен), Греция (Афины), Дания (Копенгаген), Израиль (Иерусалим), Ирландия (Дублин) Испания (Мадрид, Барселона, Бильбао, Валенсия), Италия (Рим, Милан), Казахстан (Астана), Нидерланды (Амстердам), Польша (Варшава, Хожув), Португалия (Лиссабон, Порту), Россия (Санкт-Петербург), Румыния (Бухарест), Сербия (Белград), Турция (Стамбул), Украина (Киев, Донецк), Уэльс (Кардифф), Финляндия (Хельсинки), Франция (Лион), Хорватия (Загреб), Чехия (Прага), Швейцария (Базель), Швеция (Сольна) и Шотландия (Глазго).

"Мы гордимся таким высоким интересом к заявочному процессу. На проведение матчей Евро-2020 претендует более половины наших национальных ассоциаций. Этот финальный турнир станет грандиозным футбольным праздником континентального масштаба. Юбилейный розыгрыш в честь 60-летия чемпионата будет действительно особенным" , - убежден Мишель Платини.

Отметим, что кандидаты имеют право внести поправки в первичного выбора городов, но окончательная заявка должна быть подана не позднее 25 апреля 2014. Окончательный список городов-хозяев Евро-2020 будет утвержден 25 сентября 2014 года, причем одна страна будет представлена ​​максимум одним городом.