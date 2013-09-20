Украину могут лишить очков в турнирной таблице отбора на ЧМ по футболу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время «круглого стола» Football is life первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко.

В частности, Стороженко сообщил, что 11 сентября ФФУ получила письмо от ФИФА, в котором говорится, что на матче Украина-Сан-Марино присутствовал представитель контролирующего органа FARE, который зафиксировал многочисленные нарушения со стороны украинских фанатов. В частности, во время игры представителем FARE были замечены баннеры с изображением логотипа дивизии «СС-Галичина», а также растяжки с цифрой 88, что означает фашистское приветствие «хайль, Гитлер». Также фанаты были замечены в расистских оскорблениях в адрес игрока сборной Украины Эдмара (натурализованный бразилец - УНИАН) и многочисленные вскидывания руки в нацистском приветствии.

В совокупности, по словам Стороженко, это может привести к максимальному наказанию в виде лишения команды трех очков, проведения следующего матча без зрителей и большому денежному штрафу.

Стороженко отметил, что в ФФУ не знали о приезде инспектора FARE на этот матч.

Вместе с тем, подчеркнул Стороженко, на данный момент дело только рассматривается, и возможные решения будут приняты позже. На данный момент ФФУ приняла решение начать продажу билетов на ближайшую игру отбора к ЧМ-2014 против сборной Польши, которая состоится в октябре в Харькове. Стороженко отметил, что на игру подано заявок на более чем 240 тысяч билетов, что многократно превышает вместимость стадиона в Харькове.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Сан-Марино состоялся 6 сентября во Львове и завершился со счетом 9:0 в пользу украинской команды.