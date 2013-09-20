Олег Блохин знает, как вывести "Динамо" из кризиса (видео)
Олег Блохин знает, как вывести "Динамо" из игрового кризиса.
Главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин знает, как вывести команду из игрового кризиса. Об этом он заявил на пресс-конференции после поражения от "Генка" в матче первого тура Лиги Европы, передает ТСН.
"Все по претензии к "Динамо" по делу, я это принимаю. И я вижу выход. Но что мне сейчас делать? Оправдываться?
Я верю, что эта команда будет играть. Есть проблемы, но я понимаю, что происходит, вижу все трудности, но обещания, что надо ждать, всем надоели - это понятно. Я за свою жизнь тоже проигрывал. И как игрок, и как тренер. В том числе, в сборной. Статистику я знаю.
Что касается бельгийского середняка... Если не забиваешь голы в верных ситуациях, то можно проиграть любом середняку. Хотя, "Генк" - хороший середняк, эта команда может пару раз качественно пробить по воротам.
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Я понимаю, что работаю в киевском "Динамо". Это родная для меня команда. Мне эти результаты совершенно неприятны. И мне, и игрокам, и президенту клуба, и болельщикам. Никому такое не может быть приятно. Меня можете хоть казнить, хоть с 9-го этажа выбросить, но я прекрасно понимаю, где нахожусь и что делаю! Выход должен быть, не может быть другого! Просто нужен результат. Был бы он сегодня, и все было бы иначе. Пусть бы был пока результат без игры, без сыгранности - "засунули" бы какой-то мяч, и было бы легче.
Повторюсь, есть колоссальное давление на всех в команде. И президенту клуба тоже не сладко: сделать такие трансферы, а команда не играет.
Как видите, говорю правду, не избегаю ответа. А то, что грустно - вижу, никому сейчас не может быть весело", - сказал Олег Владимирович.
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