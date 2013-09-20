Олег Блохин знает, как вывести "Динамо" из кризиса (видео)

Главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин знает, как вывести команду из игрового кризиса. Об этом он заявил на пресс-конференции после поражения от "Генка" в матче первого тура Лиги Европы, передает ТСН.

"Все по претензии к "Динамо" по делу, я это принимаю. И я вижу выход. Но что мне сейчас делать? Оправдываться?

Я верю, что эта команда будет играть. Есть проблемы, но я понимаю, что происходит, вижу все трудности, но обещания, что надо ждать, всем надоели - это понятно. Я за свою жизнь тоже проигрывал. И как игрок, и как тренер. В том числе, в сборной. Статистику я знаю.

Что касается бельгийского середняка... Если не забиваешь голы в верных ситуациях, то можно проиграть любом середняку. Хотя, "Генк" - хороший середняк, эта команда может пару раз качественно пробить по воротам.

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Я понимаю, что работаю в киевском "Динамо". Это родная для меня команда. Мне эти результаты совершенно неприятны. И мне, и игрокам, и президенту клуба, и болельщикам. Никому такое не может быть приятно. Меня можете хоть казнить, хоть с 9-го этажа выбросить, но я прекрасно понимаю, где нахожусь и что делаю! Выход должен быть, не может быть другого! Просто нужен результат. Был бы он сегодня, и все было бы иначе. Пусть бы был пока результат без игры, без сыгранности - "засунули" бы какой-то мяч, и было бы легче.

Повторюсь, есть колоссальное давление на всех в команде. И президенту клуба тоже не сладко: сделать такие трансферы, а команда не играет.

Как видите, говорю правду, не избегаю ответа. А то, что грустно - вижу, никому сейчас не может быть весело", - сказал Олег Владимирович.

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