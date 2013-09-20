Сборная Украины проиграла Хорватии в четвертьфинале Евробаскета

Начало игры удалось для наших парней. К середине первой четверти Украина вышла вперед на 7 очков, но постепенно хорваты нашли в себе силы догнать и перегнать соперника. В итоге первая четверть закончилась вничью, сообщает СПОРТ bigmir)net.

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Во второй четверти Украина снова вышла вперед, но последний успех ребят завершился на счете 28:25.После этого Хорватия организовала рывок в 14 безответных очков и с этого момента доминировала в игре. В итоги именно проигранная вторая четверть стала причиной итогового поражения.

В дальнейшем Хорватия не подпускала Украину к себе даже на пушечный выстрел и уверенно довела игру до победы. Теперь нашим ребятам нужно сражаться за 5-6 место.

Лучшими в составе нашей команды стали Юджин Джетер (19 очков, 6 подборов и 6 передач) и Вячеслав Кравцов (15 очков и 4 подбора).

Следующую игру наша сборная проведет в пятницу, 20 сентября, против проигравшей команды из пары Литва/Италия.

Украина - Хорватия - 72:84 (22:22 13:29 26:19 11:14)