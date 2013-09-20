Киевское "Динамо" проиграло в Лиге Европы

Футболисты киевского "Динамо" проиграли матч первого тура основного этапа Лиги Европы УЕФА бельгийскому "Генку" со счетом 0:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне на столичном НСК "Олимпийский" уступили весьма скромному бельгийскому клубу.

Несмотря на совсем неубедительную игру на старте чемпионата Украины, в еврокубковом матче с "Генком" киевляне считались явными фаворитами. Но, после тяжелого поражения в Премьер-лиге от "Металлиста" (0:3), команда, похоже, так и не оправилась от психологического груза.

Единственный гол в этом матче на 62-й минуте забил Жюльен Горью.

Киевляне до последней минуты пытались атаковать, а в самой концовке имели прекрасный шанс сравнять счет. Но, после удара Андрея Ярмоленко мяч попал во вратаря гостей Ласло Кетелеша.

Таким образом, киевляне начали групповой турнир с домашнего поражения.

Как сообщал УНИАН, ранее в первом туре Лиги Европы свои первые матчи выиграли два других украинских клуба - "Днепр" (Днепропетровск) и "Черноморец" (Одесса).